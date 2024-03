Il ghiaccio polare si sta sciogliendo e sta cambiando la rotazione della Terra

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le ore e i minuti che scandiscono le nostre giornate sono determinati dallaterrestre. Ma quellanon è costante; può cambiare anche leggermente, a seconda di ciò che sta accadendo sulla superficie terrestre e nel suo nucleo fuso . Questi cambiamenti quasi impercettibili a volte significano che gli orologi del mondo devono essere regolati di un “secondo intercalare”, che può sembrare minuscolo ma può avere un grande impatto sui sistemi informatici. Nel corso degli anni sono stati aggiunti molti secondi. Ma dopo un lungo periodo di rallentamento, laterrestre sta ora accelerando. Per la prima volta in assoluto, sarà necessario toglierne un secondo. “Un secondo intercalare negativo non è mai stato aggiunto o testato, quindi i problemi che potrebbe creare sono senza precedenti”, ha scritto Patrizia Tavella, ...