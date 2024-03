Il film Reboot di Batman riceve un aggiornamento sullo sviluppo dal regista

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il riavvio diintitolato “The Brave and The Bold”, annunciato da James Gunn nel 2023, ha recentemente ricevuto unpreoccupante, lasciando molti fan della DC Comics con domande riguardo alla sua tempistica di uscita. Ildi: The Brave and The BoldunPreoccupante Inizialmente annunciato durante la lista dei prossimidei DC Studios alla fine di gennaio 2023, il progetto, incentrato sul figlio di Bruce Wayne, Damian Wayne, ha suscitato un grande entusiasmo tra i fan, specialmente considerando il coinvolgimento delAndy Muschietti. Tuttavia, da allora, ci sono stati pochi aggiornamenti ...