Il Fibbiana acciuffa la final-eight Supercoppa Amatori allo Strettoio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilè l’ultima qualificata allei scudetto. Grazie all’1-1 interno nello scontro diretto col Rosselli, infatti, i neroverdi hanno conservato la quarta piazza del girone B di Serie A1, dove ribaltano i campioni in carica del Castelfiorentino con le reti di Papini e Parri lo Stabbia si è salvato condannando il Montespertoli ai play-out. Nell’altro raggruppamento della massima categoria retrocede invece il Corniola, che non va oltre l’1-1 col Piaggione Villanova, ai play-out con la Scalese. Ecco quindi il quadro degli spareggi salvezza (andata 6-7 aprile, ritorno il 13-14 aprile): Piaggione Villanova-Balconevisi e Montespertoli-Scalese. Per quanto riguarda i quarti die per il titolo, invece, gli incroci sono: Ferruzza-; Computer Gross-Gavena; Real Isola-Castelfiorentino; Casa Culturale-Vitolini. ...