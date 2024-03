Il duro del Road House | chi vince tra Patrick Swayze e Jake Gyllenhaal?

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con l'uscita su Amazon Prime Video del remake firmato da Doug Liman, scopriamo insieme analogie e differenze tra il film degli anni '80 e questa nuova versione sbarcata nel mercato streaming. Ci sono film che rimangono nell'immaginario comune anche senza meriti particolari, ma soltanto per quell'essenza da cult movie che si portano appresso. Una consuetudine della quale possono bearsi molti titoli usciti nel decennio più iconico che si può, ovvero quegli anni Ottanta che non sono mai passati del tutto di moda e anzi negli ultimi lustri hanno pesantemente influenzato le produzioni moderne. Chiamatela nostalgia, chiamatela mancanza di idee, poco importa: gli eighties sono tornati per rimanere, con tutti i pro e i contro del caso. Allo stesso modo la pratica dei remake, quella davvero senza età e punti di riferimento, …

Il Napoli non ci sta. Il club azzurro ha pubblicato sul sito ufficiale un duro comunicato dopo l’assoluzione di Francesco Acerbi dalle accuse di razzismo. Il difensore non è stato sanzionato dal ... (calcioweb.eu)

Superbonus, con stop sconti in fattura e cessione del credito «conseguenze per i condomini». Confedilizia: «Serve una norma di salvaguardia» - duro il commento di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, sulle nuove limitazioni per il Superbonus. «Così si mettono in difficoltà le famiglie e nei condomini, ...ilmessaggero

L’incidente di Baltimora (Lapresse) - DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK - «Voglio che uno di voi ragazzi vada sul lato Sud, uno di voi invece sul lato Nord. Fermate tutto il traffico diretto al Key Bridge. C’è una nave in arrivo che ha ...corriere

Cosa vuole Netanyahu Dai problemi con Biden alle fratture sul fronte interno - Al potere da decenni, da sempre contrario alla pace, era soprannominato Mr.Sicurezza. Ora ha davanti un futuro incerto ...corriere