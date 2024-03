Il delirio paranoide del regime russo e la stampa italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dalle ultime dichiarazioni dei vertici delsugli attentati di Mosca emerge un quadro piuttosto chiaro. Il capo del Consiglio di sicurezza, Nikolai Patrushev, ha detto che dietro c’è «certamente l’Ucraina». I servizi segreti (Fsb) hanno assicurato che a compiere l’attacco sono stati terroristi dell’Isis, ma addestrati in Ucraina, e pure con l’aiuto di Stati Uniti e Regno Unito, aggiungendo inoltre che la pista sarebbe stata confermata dalle «informazioni iniziali ricevute dagli arrestati». E questo almeno non è difficile crederlo, viste le condizioni in cui li hanno ridotti. Quanto all’idea che un presidente ebreo come Volodymyr Zelensky possa essere il manovratore di un’organizzazione jihadista, nessun problema: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato che «è un ebreo un po’ particolare», sensibile allo «spirito nazionalista ...