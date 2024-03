Il delirio di Gratteri | “Droga e alcol test a chi governa”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La riforma della giustizia firmata Carlo Nordio non guarda in faccia nessuno, lo sappiamo. Non è un caso che molti, sinistra in primis, stiano proando per la rivoluzione del Guardasigilli. L’ultimo scontro è legato al via libera aipsicoattitudinali per l’accesso alla professione dei magistrati dal 2026, sulla scia dei cosiddetti “Minnesota”, per valutare la personalità dei candidati. L’Anm non ha perso tempo per biasimare la scelta di Nordio, ma l’attacco frontale è arrivato da Napoli, dal procuratore Nicola. Noto per le sue posizioni anti-governo,è intervenuto a margine di una conferenza stampa e ha stroncato senza mezzi termini l’introduzione deipsicoattitudinali: “Ipsicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i ...