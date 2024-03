“Il corpo indagato“ nei dipinti di Saltarelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Segni energici, colori determinati e carichi, volti ed espressioni che si deformano e si offrono al movimento. Una capacità di coinvolgere chi guarda e di trascinarlo verso l’opera. Il segno di Vanni, artista generoso e appassionato nel suo lungo percorso artistico, si impone sempre con la sua forza figurativa e cromatica. Sono le opere pittoriche di Vanniprotagoniste della personale “Il“, che si inaugura sabato alla Canonica di San Salvatore di Barzanò, via Castello, con la presentazione del critico d’arte Luigi Consonni. Pittore figurativo,si caratterizza per i suoi soggetti che occupano con vigore il centro della tela, anche in opere di grandi dimensioni come quelle che saranno esposte a Barzanò, tutte recenti e protagoniste di un percorso ...