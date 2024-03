Il congedo di Mercuri a Palazzo Begni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, ieri ha accolto aper l’incontro dil’ambasciatore d’Italia a San Marino, Sergio, accompagnato dalla moglie, Maria Giovanna Fadiga. Durante il colloquio, Beccari ha ricordato i quattro anni di operato dell’ambasciatore"ricchi di incontri a livello bilaterale, culminati con la visita del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella lo scorso dicembre, di memoranda d’intesa, nonché di importanti impulsi impartiti alle relazioni tra Italia e San Marino anche nell’ambito del percorso negoziale sammarinese che condurrà alla firma dell’accordo di associazione con l’Ue". L’ambasciatoreha espresso sentimenti "di gratitudine per il comune lavoro svolto in questi anni". Al termine del ...

