Il Comune di Verona nega il patrocinio al convegno sulla cura agli anziani | “Contro le leggi vigenti” targate Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aveva promesso “unache pone al centro la ‘’”, “una città più si, più attenta alle famiglie, alla salute dei cittadini, all’inclusione dei più ‘deboli’ e alla trasformazione delle ‘diversità’ in risorse”. Però poi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Damiano Tommasi (Pd) è stata la grande assente quando, il 25 marzo, nella sua città si è svolto undel Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti, dedicato a un confronto di respiro nazionale sul tema “garantire le cure di lunga durata del Servizio sanitario nazionale, a casa, in Rsa e nel fine vita” alla “persone malate croniche non autosufficienti e malati di Alzheimer o con altre demenze”. Ilnon ha mandato nessuno all’evento, che pure è stato ospitato nella sede ...