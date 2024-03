Il commercio al dettaglio se la cava

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'inflazione sta facendo retromarcia, le banche in attesa delle decisioni della Bce sul calo dei tassi hanno già autonomamente abbassato il costo del denaro. Ma le persone tendono a spendere meno. Sarebbe interessante sapere come sta in salute il mondo del, dei negozi, degli esercizi che ogni mattina a Bologna e in Emilia Romagna, aree benestanti del paese, alzano la saracinesca. Ad occhio e croce credo che questo comparto economico non se la cavi bene. Ma se davvero le cose stanno in questi termini bisogna aiutare il settore che garantisce la vita a tante famiglie. Enrico Masi Risponde Beppe Boni Intanto va sottolineata la linea di tendenza delle banche che hanno fatto un passo verso le esigenze dei cittadini ritoccando verso il basso anche i mutui per la casa. Ilaltutto sommato pur fra alti e bassi ...