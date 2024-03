Il colore arancione per arredare casa | la guida definitiva per usarlo al meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Uno dei colori più richiesti per alcuni ambienti domestici e per determinati complementi d’arredo è l’, unpieno di vitalità e calore, che comunica subito energia, positività, buonumore. Un po’ come il fucsia, è unabbastanza controverso. O lo si ama, o lo si detesta. Di sicuro non fa per chi cerca le mezze misure (anche se, come si vedrà, è opportuno ricercare equilibrio per non strafare e rendere gli ambienti domestici visivamente soffocanti e monotoni). Non è una tinta per tutti, ma è in grado di fare la differenza, sia negli ambienti dal sapore vintage che in quelli contemporanei. L’importante è imparare a usarla in modo equilibrato, senza eccessi e con gli abbinamenti azzeccati. Tendenzialmente l’è associato all’autunno, alle foglie che cadono e alle zucche, ma è altrettanto ...