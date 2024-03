Il club nega le violenze | Non abbiamo fatto nulla Finirà senza denunce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) ANGHIARI L’arbitro fugge dentro lo spogliatoio per il timore che venga ancora picchiato e nemmeno decreta la fine di una partita caratterizzata dal classico veleno nella coda. Cosa è successo l’altra sera ad Anghiari? "Siamo molto dispiaciuti sia per l’immagine non bella chedato, sia anche per ilche l’arbitro si sia spaventato, ma possiamo assicurare che il direttore di gara non è stato minimamente toccato e che lui stesso non sporgerà alcuna denuncia. Così ci ha detto.a corredo anche le immagini, che testimoniano quanto ho appena affermato". Chi parla è Luca Rivi, dirigente della squadra di calcio V22 Atletico Virtus di Gricignano, frazione di Sansepolcro, che disputa il campionato amatoriale umbro sotto l’egida della federazione. Lunedì, sotto le luci artificiali e sul campo che si trova nella parte bassa ...