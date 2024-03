Il clamoroso annuncio di Djokovic che spiazza tutti | “Ho preso una decisione importante”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 L’inizio del 2024 non è stato certo da incorniciare per: prima ha perso con la sua Serbia contro l’Italia in Coppa Davis, poi è stato eliminato alla semifinale da Sinner agli Australian Open, primotorneo annuale del Grande Slam, e infine ha perso clamorosamente contro il semisconosciuto Luca Nardi nel prestigioso torneo di Indian Wells, dove si è reso protagonista di un acceso battibecco con l’arbitro. Nonostante il momento no, nessuno però si sarebbe aspettato unacosì clamorosa per il serbo, cioè l’allontanamento di Ivanisevic, ex campione del tennis e ormai suo ex allenatore. Il lungo e accorato addio diha affidato ad un lungo post l’addio a Ivanisevic, dove non traspare alcun astio né frizione, ma solo molto ...