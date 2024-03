Il castello torna nuovo Luce simbolica e non solo Così si recupera la corte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Rendere lainterna delvisconteo un ambiente accogliente e suggestivo per i visitatori, anzichéun passaggio verso le sale espositive e i musei, in modo da restituire alla città e ai visitatori la possibilità di fruire di uno spazio che conserva ancora oggi le tracce degli antichi albori. È questo il fulcro di “e ombre“, l’avvio del recupero dellainterna (architettura, affreschi, lapidario) per una rinnovata fruizione. Ieri sera i lavori sono stati presentati ufficialmente alla presenza del sindaco Fabrizio Fracassi. Finanziato dalla Regione attraverso il Piano Lombardia 2021-2022 il progetto che punta al recupero anche dei porticati e dei loggiati si è classificato al primo posto. I porticati e i loggiati saranno dotati di nuova ““, reale e ...