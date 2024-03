Il capo militare di Hamas Deif | ' marciate per la Palestina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha pubblicato un appello di Mohammed, il comandante delle Brigate Qassam, in cui fa appello alle masse arabe e palestinesi a "cominciare una marcia per la". "Cominciate adesso, non domani verso la- si dice nella registrazione diffusa su Telegram - e non lasciate che restrizioni, confini o regolamenti vi privino dell'onore di partecipare alla liberazione della Moschea di Al-Aqsa" a Gerusalemme.