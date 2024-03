Gedi in trattative con il gruppo Msc dell’armatore Aponte per la vendita del Secolo XIX - Come da indiscrezioni dei mesi scorsi, il gruppo Gedi ha firmato un’intesa preliminare con il gruppo Msc per la cessione del Secolo XIX a una società interamente controllata dal colosso basato in Sviz ...ilfattoquotidiano

Gedi e Gruppo MSC annunciano un'intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX - L'accordo riguarda anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al quotidiano ligure, nonché le quattro testate The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Li ...engage

Il capo di Msc compra da Gedi il Secolo XIX: un altro passo nell'establishment italiano - Aponte, proprietario di una delle principali società nel settore delle crociere, partecipa alle svendite del gruppo editoriale di Repubblica. È la prima volta che un armatore entra nell’editoria e si ...ilfoglio