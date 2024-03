Il calcio italiano non combatte il razzismo | continua a ripetersi che non esiste

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Caro Juan giochi in Italia da tempo, dovresti saperlo ormai che in questo Paese ilè un’opinione. Qui tutto è una congettura: il sessismo, l’omofobia, l’antisemitismo. In Italia siamo opinionisti, chiacchieroni, devoti al fancazzismo e al qualunquismo. Acerbi è solo l’espressione del provincialismo culturale in cui versa questa nazione. Avrebbe potuto avere il coraggio di ammetterlo ma non sai, purtroppo, che la storia italiana è piena di esempi di fenomeni che scappano appena scoperti. Giochi a Napoli da tempo ormai, ci ha vinto uno scudetto, avrai imparato a memoria quei cori, quei conati di odio razziale verso la nostra terra, verso la nostra gente. Hanno mai fermato una partita? Siamo figli della stessa ragione, costretti a muoverci in un ginepraio di inetti morali, che fuggono dalla realtà perché la negano, perché semplicemente non hanno gli strumenti ...