(Di mercoledì 27 marzo 2024) «gay qui non ne». Un ragazzo di 18 anni è stato sbattuto fuori di casasuain provincia di. E ad ospitarlo è stato un suo professore per affrontare l’esame di maturità. La storia la racconta oggi l’edizione toscana di Repubblica, e parteconfessione del ragazzo alla: subito dopo il rapporto con i suoi è andato in pezzi. Finché non è statodi casa. Le liti sono state con la sorella e con la madre. Dopo essere statoha contattato il centro Voice of Pontedera, che supporta chi viene discriminato in base all’orientamento sessuale. «Mi hanno detto di andarmene perché tra inon andavo bene. Mia sorella è rimasta a casa, io no», ha raccontato il ...

Il 18enne cacciato dalla famiglia a Pisa: "Figli gay qui non ne vogliamo": Dopo essere stato cacciato ha contattato il centro Voice of Pontedera, che supporta chi viene discriminato in base all'orientamento sessuale. "Mi hanno detto di andarmene perché tra i figli non ...

Il 18enne cacciato dalla famiglia a Pisa: "Figli gay qui non ne vogliamo": Dopo essere stato cacciato ha contattato il centro Voice of Pontedera, che supporta chi viene discriminato in base all'orientamento sessuale. "Mi hanno detto di andarmene perché tra i figli non ...