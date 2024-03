Ignora l’alt e scappa Era brilla | via la patente

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha tenuto in scacco la pattuglia di carabinieri che la inseguiva per diversi chilometri, perdendo alla fine lae prendendo una doppia multa. Era l’una della scorsa notte quando i carabinieri di Crema si sono visti sorpassare a forte velocità da un’auto mentre percorrevano la Serenissima a Offanengo. La pattuglia si è messa all’inseguimento della vettura che, invece di fermarsi, ha accelerato. La conducente ha percorso una ventina di chilometri e poi è entrata a Crema, dove la pattuglia è riuscita a fermarla. Alla guida una cremasca di ventidue anni che, sottoposta all’etilometro, ha segnato 0.85 g/l. Così lale è stata tolta e la ragazza denunciata per guida in stato di ebbrezza, nonché sanzionata per la serie di sorpassi proibiti. P.G.R.

