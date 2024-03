Ibrahimovic scende in campo e detta l’agenda del nuovo Milan

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Zlatan, consulente di RedBird per il, è sempre più dentro il progetto rossonero. Avrà voce in capitolo su molti temi chiave

Infortunati Frosinone: le ultime su Harroui, Kaio Jorge, Mazzitelli e Marchizza - Infortunati Frosinone - Gli ultimi aggiornamenti su Harroui, Kaio Jorge, Marchizza e Mazzitelli: cosa filtra in vista ...fantamaster

Milan, Ibrahimovic ha un piano per Lorenzo Colombo - Visualizzazioni: 51 Milan, il futuro dell’attaccante rossonero è ancora tutto da scrivere, tuttavia arrivano in redazione alcune indiscrezioni su quanto accadrà in estate. Quella di Lorenzo Colombo do ...calciostyle

Milan, Jovic deve convincere Ibrahimovic - 8 gol in 24 partite(media di un gol ogni 270`), ma in appena 971` sul terreno di gioco. Con la media reti, dunque, che scende a un gol ogni 121`. Luka Jovic non.calciomercato