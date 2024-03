Ibra in campo per il nuovo Milan | l’agenda dello svedese

Come riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo , al termine di Udinese-Milan , per complimenta rsi con i giocatori (pianetamilan)

Ibra detta l'agenda del nuovo Milan: prima scelta dei dirigenti e poi...Pioli - Zlatan coinvolto sempre più nel futuro del club rossonero: dalla MLS pescato Kirovski e arriva anche Beuvink ...tuttosport

Savva in gol con il Cipro U21. Sazonov agli Europei senza giocare - Savva rimane sul terreno di gioco per 83'. Nuovamente titolare e in campo per tutta la sfida il centrocampista granata Gineitis, fulcro del gioco della Lituania che supera 1-0 anche nel ritorno ...torinogranata

Pagina 0 | Ciammaglichella: "Sogno il debutto al Grande Torino. Modello Ibra" - "Sono un tuttocampista come Zanetti, ma mi ispiro alla personalità di Zlatan. Orgoglioso di quanto ho dimostrato finora", le parole del giovane granata ...tuttosport