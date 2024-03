I voli intercontinentali risollevano i conti di Ita | perdite quasi azzerate “Non ci sono alternative a fusione con Lufthansa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Migliorano idi Ita Airways nel 2023. La compagnia, al momento ancora controllata al 100% dal ministero dell’Economia, ha chiuso il bilancio con un rosso di 5 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita da 481 milioni che aveva caratterizzato l’anno precedente, ancora influenzato dagli strascichi della pandemia. I ricavi totalistati pari a 2,4 miliardi (+ 41%) mentre l’Ebitda è positiva per 70 milioni. I passeggeri trasportatistati circa 15 milioni (+47%). Il break even (pareggio tra ricavi e costi, ndr) è stato raggiunto con un anno di anticipo rispetto ai piani, comunica la società. Aiuta un costo del personale particolarmente contenuto rispetto ai concorrenti, principali low cost incluse. “Si tratta di risultati estremamente positivi”, ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi. ...