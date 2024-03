I valori della Generazione Z? “Denaro e successo in primis La solidarietà è all’ultimo posto”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I fatti di cronaca ci restituiscono un’immagine spesso negativa dei più giovani, protagonisti di vicende tutt’altro che edificanti. Viene da chiedersi, allora, quali siano iZ, ovvero coloro che sono nati tra il 1997 e il 2012. La risposta potrebbe essere sconfortante, almeno stando al questionario proagli studenti del triennio di una scuola superiore astigiana. Come riporta La Stampa sul podio ci sarebbero il, ile un lavoro stabile. Fanalino di coda laverso gli altri. A commentare questi dati è la psicologa Patrizia Garofano: “Stiamo osservando, negli ultimi decenni, a un rapido cambiamento a livello culturale, sociologico, tecnologico ed economico e questo può sicuramente influenzare la percezione dei ...

