I tralicci della Torre di Pisa per la messa in sicurezza della Garisenda a Bologna Il restauro dal 2025

I tralicci della Torre di Pisa per la messa in sicurezza della Garisenda a Bologna. “Così tempi ridotti” - I tralicci della Torre di Pisa, con due macchine e una ruota dentata che consentono di far scorrere le funi che abbracciano la torre. Questa la soluzione trovata per far uscire la Garisenda ...bologna.repubblica

Bologna, la torre Garisenda a rischio crollo, verrà "salvata" usando i tralicci della torre di Pisa - «Grazie ai tralicci già utilizzati per la Torre di Pisa potremmo installare all’interno della cerchia dei container rossi le due strutture che tireranno la Garisenda per evitarne un eventuale crollo - ...gazzettadiparma

Bologna, Torre Garisenda in sicurezza con tralicci Torre Pisa - Per la messa in sicurezza della Torre Garisenda saranno impiegati i tralicci utilizzati in precedenza per la torre di Pisa che, opportunamente modificati, ...lapresse