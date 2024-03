I test psicologici per le toghe? “Non sono scientifici | rischio di selezione politica” | l’allarme degli esperti già nel 2004 E la Francia li ha eliminati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ipsicoattitudinali per gli aspiranti magistrati? Non hanno “alcun vero ancoraggio scientifico“. E gli “” che dovranno valutarli, in assenza di criteri adeguati, finiranno per sostituirli “con un disciplinato affidamento, se non con una subordinazione, all’ordinamento politico del momento”. Un allarme che sembra lanciato oggi e invece risale a vent’anni fa esatti, al lontano, quando a proporre iappena introdotti dal governo Meloni – e già immaginati da Licio Gelli nel suo Piano di rinascita democratica – era il leghista Roberto Castelli, Guardasigilli di Silvio Berlusconi. Contro quel progetto si erano schierati 170 psichiatri e psicologi italiani, in una lettera aperta ripubblicata in questi giorni dal sito di Questione Giustizia, la rivista di Magistratura democratica (storica corrente delle ...