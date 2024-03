I superpoteri di Tajani Muto muto | cacchio cacchio ha rilanciato Forza Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bruxelles. Antonio c’è. Mentre nella tempesta della campagna elettorale tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini continuano a volare bordate, il vicepremier, in silenzio, gira la boa del 10 per cento nei sondaggi e porta la sua, che tutti davano prossima al naufragio, in acque sicure. Al suo saluto d’addio dall’Eurocamera nell’ottobre 2022, ad alzare il calice persulla terrazza vetrata di Strasburgo c’erano tutti: fedelissimi, amici e avversari. Nessun nemico però, perché come raccontano del suo staff europeo, “ha molti avversari ma non ha nemici, è uno dei suoi grandi talenti”. Fedelissimi a parte però, non tutti erano sicuri del suo successo in, anzi. L’ex presidente dell’Eurocamera infatti partiva, dopo vent’anni di carriera europea che lo ...