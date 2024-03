I sindaci di sinistra fanno cassa con le multe | occhio a questi numeri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Indisciplinati sicuro. Ma altrettanto bastonati da contravvenzioni e. Nel 2023 (dati del ministero dell'Economia) le famiglie italiane hanno sborsato la bellezza 1.535 milioni di di euro in sanzioni comunali collegate al Codice della strada. I dati sono incolonnati dal sistema telematico gestito direttamente del ministero dell'Economia che oggi censisce tutti i movimenti delle casse nelle Pubbliche amministrazioni (Siope). Il problema è che in un Paese come il nostro anche riuscire a sapere che si ha una cartella, una multa, un divieto di sosta in sospeso è già un'impresa titanica. Poi ti arriva (anni dopo, con calma e ricca dote di interessi, sanzioni e spese accessorie) la mazzata che praticamente raddoppia l'imposta della multa iniziale. Il tutto comodamente nella Posta elettronica certificata che non puoi far finta di non vedere, non ritirare, non aprire. ...