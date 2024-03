I programmi in tv oggi | 27 marzo 2024 | film e intrattenimento

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Su Rai Due Mare fuori, su Canale 5 Vanina – Un Commissario a Catania. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Cosa sarà. Bruno Salvati, regista di scarso successo, vive un’esistenza poco soddisfacente. Separato di recente, ha due figli di 20 e 17 anni, con i quali fa fatica a mantenere un rapporto. Vede la sua vita stravolgersi quando gli viene diagnosticata una rara patologia: la mielodisplasia. L’uomo ha bisogno di un donatore di midollo, ma trovarlo non è ...

