I parlamentari italiani spiati dalla Cina e le interferenze che ancora non vediamo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ieri sulle chat della Lega c’era chi minimizzava: era solo mailbombing, e comunque si tratta di un attacco di due anni fa, niente di serio. Eppure l’altro ieri le autorità americane e brita... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Ci rivolgeremo alle nostre camere di appartenenza e ai presidenti e poi anche al ministero degli esteri, perché non può passare in cavalleria il fatto che la Russia neghi selettivamente a dei ... (liberoquotidiano)

“Gli obiettivi comprendevano tutti i deputati membri dell’Inter-Parliamentary Alliance on China nell’Unione europea, e 43 parlamentari del Regno Unito, la maggior parte dei quali era membro ... (formiche)

Regali a parlamentari, Italia senza regole - Regali ai parlamentari, in Italia mancano le regole. Una situazione che non solo favorisce il rischio di mera corruzione, ma anche apre ad una possibile ingerenza da parte di paesi stranieri nelle ...italiaoggi

Qualificazioni Euro U.21, 1-1 tra Italia e Turchia - FERRARA (ITALPRESS) – L’Italia non va oltre un pareggio per 1-1 contro la Turchia al ‘Paolo Mazzà di Ferrara nel match valevole per la settima giornata del gruppo A delle qualificazioni agli Europei U ...lanuovasardegna

Bandecchi (Ap): "Milioni di italiani in povertà assoluta, politica del tutto inadeguata" - "Siamo passati dagli sperperi del Reddito di Cittadinanza all'inadeguatezza dell'Assegno di Inclusione".primapaginanews