I nuovi lampioni saranno le antenne del Grande Fratello

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Abbiamo già provveduto a un’installazione di videosorveglianza ipertecnologica, direttamente collegata all’illuminazione, in via Cantalupo, e a breve sarà organizzato un tavolo tecnico con Acinque e A2a per valutare i prossimi posizionamenti". Chiarisce la situazione in merito al progetto di illuminazione smart e videosorvegliata per la città, l’assessora alla Mobilità e all’Ambiente Giada Turato. "Questa installazione è stata di assoluta utilità per la lotta all’abbandono dei rifiuti che avveniva di frequente in quella via del quartiere – prosegue l’assessora –. Altre simili dotazioni tecnologiche pensiamo di posizionarle a breve sempre in zona Cederna, ma per gli altri interventi dobbiamo ancora determinare la tempistica". Lo stesso discorso vale per i sensori dell’aria per misurare l’inquinamento: "cinque, il cui posizionamento è stato concordato con il ...