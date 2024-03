I modelli di tendenza puntano sul kitten heel che strizza l’occhio Anni 50

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quando le si indossa ci si sente immediatamente catapultate in un’altra epoca e precisamente agli50. Ad avere questo potere di viaggiare indietro nel tempo sono le mules con. Scarpe rétro e super femminili che hanno decretato il grande ritorno di questo tacco d’antan. Consi indica un mezzo tacco sottile che riporta subito alla mente le donne dei favolosi Fifties vestite con gonne ampie e golfini aderenti. Tuttavia, per ipresentati sulle passerelle e non solo il riferimento al passato si ferma al tacco e al tipo di calzatura. A fare la differenza oggi sono infatti il design, i materiali e i colori delle mules. A volte spiazzanti e ...