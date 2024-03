I migliori anime da vedere su Netflix

San Valentino si avvicina, e se volete recuperare una serie o un film anime in compagnia della vostra dolce metà, in questo articolo vi consigliamo i migliori da cui partire: anche se siete soli ... (tuttotek)

Frieren: Beyond Journey's End, ecco il finale di uno dei migliori anime degli ultimi anni - Con il ventottesimo episodio si chiude la prima stagione di Frieren: Beyond Journey's End, una serie che ha saputo stupire ed emozionare.anime.everyeye

Kagurabachi: svelati i risultati delle vendite del primo volume - Kagurabachi è la novità Shonen dell'anno scorso che ha particolarmente sorpreso tutti visto il forte successo che ha raggiunto dopo pochissimi capitoli ...mangaforever

anime Breakfast: Dungeon Food in una gustosa recensione - In questa puntata di anime Breakfast vogliamo parlarvi, in una recensione, di Dungeon Food, serie animata in corso e disponibile su Netflix.tuttotek