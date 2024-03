I Malvax annunciano il primo disco Il viaggio non mi pesa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilnon miè il titolo deld’esordio dei, band emiliana con già molte esperienze alle spalle Ilnon mi(Piuma Dischi/The Orchard) è ilalbum dei, in uscita venerdì 5 aprile, che racchiude 10 canzoni diverse tra di loro, ma con un unico scopo: la gavetta. Quella faticosa, lunga, che sembra non avere mai fine, ma che ha anche il potere di consolidarti nel tempo. I, attraverso un percorso visivo, raccontano ildella “gavetta musicale” fatto di ostacoli che devono essere superati, un furgone pieno di strumenti, concerti in ogni dove e una vita privata praticamente nulla. L’obiettivo ultimo è solamente uno: un palco dove potersi esibire. Date tour 2024 4 ...