I concerti di Cristina D’Avena nel 2024

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sono stati annunciati i prim. Dopo la sfilza di live che l’hanno vista protagonista sui palchi di tutta Italia nel 2023, la regina delle sigle dei cartoni animati torna dal vivo per una lunga serie di. I primi appuntamenti comunicati sono quelli in programma per il mese di aprile. Arriva la primavera eannuncia appuntamenti per riabbracciare i fan. “È quasi aprile e i miei live sono pronti ad accogliervi! Chi sarà il vostro compagno di avventure per cantare le sigle del cuore con noi? Taggate i vostri amici e preparatevi a fare festa insieme!”, ha scritto sui social e ha svelato il primo calendario provvisorio dei suoi show. Si parte il 6 aprile da Rimini per far tappa a Torino il 13 aprile e ad Ancona il 14. Il 19 aprilesarà ad Ariano nel Polesine ...