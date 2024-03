I cestini dei rifiuti? Usati come bidoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La foto a fianco scattata da un cittadino cronista ritrae il poco edificante spettacolo che puntualmente si verifica in viale Montegrappa dove istradali, che ovviamente servono per raccogliere i piccolidei passanti vengono utilizzatidell’immondizia. Sacchi di spazzatura finiscono così lungo il marciapiede visto che i contenitori stradali sono di piccole dimensioni. Un fenomeno davvero odioso che deturpa strade e vicoli cittadini. Da quando è stato introdotto il metodo porta a porta per la raccolta deiurbani, non tutti rispettano il calendario e le regole e così chi si ritrova con il sacco dell’immondizia in casa invece di effettuare la raccolta differenziata e attendere il giorno del ritiro, sceglie di gettare la spazzatura in strada nei...