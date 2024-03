I casinò di criptovalute si affiancano a quelli online tradizionali

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Giocareè sempre più frequente e comune. Che si tratti di poker, di e-games, di. La crescita di questo mercato, tra i segmenti dell’economia che si sta espandendo più velocemente in tutto il mondo, naturalmente comporta anche la crescita delle esigenze di sicurezza, di protezione dalle frodi e, ovviamente di privacy, visto che parliamo di gioco d’azzardo e di somme di denaro spesso notevoli. A venire in aiuto di questi bisogni ci sono le, che già si sono affermate in diversi ruoli, come investimento rifugio, per esempio, o come fonte di guadagno per chi volesse fare trading più attivamente. Nel mondo deisocietà come CryptoBettingItaly hanno la funzione di migliorare l’esperienza di gioco proteggendo allo stesso tempo il ...