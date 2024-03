Huijsen | dopo la Spagna il futuro | la scelta della Juventus tra Roma e prezzo

Quando si è accomodato in panchina Dean Huijsen era la faccia della gioventù tradita. Da se stessa e forse anche da chi, magari, avrebbe potuto rimediare al suo errore. Il giovane olandese, che una ... (corrieredellosport)

E' arrivato a Trigoria talmente in fretta che la Roma non ha avuto tempo neppure di mettere la sua scheda sul sito ufficiale. Ha giocato - benissimo - 45' in maglia giallorossa, Dean Huijsen, ed è ... (corrieredellosport)