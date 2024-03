Hockey su prato serie a Batosta per gli uomini di Chaves Ragazze sconfitte al fotofinish

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) InA Elite maschile glidirimediano un pesante 5-1 sul campo della Lazio, che allunga con decisione nel finale, dopo che gli ospiti erano riusciti a mantenere in equilibrio la contesa per oltre metà gara: il provvisorio 2-1 è opera di Gianolio Lopez, abile a scaraventare in rete dopo una corta respinta su corner corto. In A1 femminile, finale beffardo per il Tricolore, sconfitto 2-1 al "Balestri Gambini" dall’UnioneCapitolina: le romane vanno avanti su corner corto, per poi essere raggiunte dalla solita Valenti, prima del sorpasso effettuato a 30 secondi dalla fine.