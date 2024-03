Hockey pista | l’Italia strapazza il Montreux alla Coppa delle Nazioni Il match inaugurale finisce 8-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dominio Italia nella prima partita delladella2024, rinomata competizione internazionale disugiuntasua Sessantanovesima edizione. Nella prima partita infatti gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa del, regolandoli con un secco 8-1. Undominato in lungo e in largo dagli uomini di Alessandro Bertolucci, bravi a mettere subito le cose in chiaro già dal primo minuto, complice la rete segnata da Banini (24:06); al 13:57 ci pensa invece Verona a firmare il raddoppio, precedendo il tris messo a referto da Pozzato all’11:59. L’incontro si riaccende negli ultimi giri di orologio prima dell’intervallo. A 1’48 arriva infatti l’unico squillo elvetico, concretizzato da Niclass. Marisponde subito, ...