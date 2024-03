Hockey ghiaccio | Mike Keenan si ferma per problemi di salute | Pelino nominato head coach azzurro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’della Nazionale azzurra di hocheyè costretto arsi per dei seridi. L’allenatore – che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico – non potrà quindi seguire gli azzurri ai Mondiali Divisione I Gruppo A di Bolzano, che si terranno dal 28 aprile al 4 maggio. “A, da parte dello staff, della squadra e dell’intera Federazione Italiana Sport del, vanno i migliori auguri per una pronta guarigione”, si legge nella nota della FISG. A guidare l’Italia nel corso della prossima rassegna iridata ci sarà quindi, già associated, a cui sarà ...

Sono andate in scena le Gare-2 delle semifinali playoff della Alps Hockey League 2023-2024. Tra Vipiteno e Renon è arrivato il successo dei Broncos in rimonta, mentre Cortina è passata 3-2 in casa ... (oasport)

Il venerdì sera dell’ICE Hockey League non sorride alle squadre italiane in queste gare -2 delle semifinali playoff del campionato 2023-2024. Val Pusteria , in casa, ha ceduto 2-4 all’EC-KAC al ... (oasport)

Hockey ghiaccio: Cortina resta in corsa per la finale, vincendo contro Salisburgo - I biancoazzurri portano sul 2-2 la serie contro gli austriaci che in questa competizione schierano la seconda squadra ...rainews

Dolomitencup 2024 Ne è passato di tempo: bentornato, EHC Kloten - Molte piste di tutto il mondo sono ancora impegnate nei play-off e nel periodo più bello dell'anno per l'Hockey su ghiaccio. Ma dietro le quinte si stanno ...hockeytime

FOTOGALLERY. Serate così cambiano il mondo. E il ghiaccio di Varese diventa fuoco - In questi scatti di Alessandro Galbiati l'uomo in più che ha trascinato i Mastini alla finale per il titolo contro il Pergine al via sabato all'Acinque Ice Arena: un pubblico fenomenale, unico e assol ...varesenoi