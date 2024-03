Highlights e gol Ucraina-Islanda 2-1 | playoff Euro 2024 VIDEO

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la finaledelle qualificazioni aglipei. A Wroclaw ci si gioca tantissimo: la indirizza nel primo tempo la rete a opera di Gudmundsson, una vera e propria prodezza da parte dell’attaccante del Genoa, poi però nel secondo tempo il ribaltone da parte della formazione dell’estpa, a segno con Tsygankov e nel finale con Mudryk che fa sognare un intero popolo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

