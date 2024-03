Highlights e gol Inghilterra-Belgio 2-2 | amichevole internazionale 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilcon glie i gol di2-2,di martedì 26 marzo. A Wembley partita ricca di emozioni: la sbloccano gli ospiti con Tielemans, il pareggio di Toney rimette in carreggiata i Tre Leoni in versione un po’ sperimentale, ma è ancora una volta Tielemans, su assist del romanista Lukaku, a trovare la rete del nuovo vantaggio dei Diavoli Rossi. Nel finale Bellingham, in pieno recupero, evita il secondo ko interno agli inglesi in pochi giorni. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.