Herzog | dobbiamo prendere Sinwar vivo o morto

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il presidente israeliano Isaacha detto che l’unico modo per portare a casa gli ostaggi israeliani èil leader di Hamas Yahya. Presidente Il presidente israeliano Isaacha affermato che l’unico modo per portare a casa gli ostaggi israeliani detenuti a

Guerra Israele-Hamas e Medio Oriente, le news di oggi 21 marzo - I negoziati indiretti in corso a Doha, ripresi dopo il gelo delle scorse settimane, sembrano essere l'ultima chance per una tregua a Gaza con gli stessi mediatori che avrebbero messo in guardia sul ri ...lastampa

Dead Man’s Wire: Nicolas Cage protagonista del nuovo film di Werner Herzog - Le riprese del film – la cui sceneggiatura è stata firmata da Austin Kolodney – dovrebbero partire in Kentucky entro la fine dell’anno. I primi dettagli sulla trama di Dead Man’s Wire, nuovo film di ...cinematographe

Dead Man’s Wire: Nicolas Cage protagonista del nuovo film di William Herzog - A distanza di 15 anni da Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans, Nicolas Cage è pronto ad essere diretto nuovamente da William Herzog in Dead Man's Wire.cinematographe