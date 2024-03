“Harry si aspetta delle scuse dai parenti prima di tornare a Londra” La replica | “Per William e Kate lui è l’ultimo dei pensieri”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tra Windsor e Montecito è muro contro muro. Pare che neanche la battaglia contro il brutto male che ha colpito sia re Carlo III cheMiddleton sia riuscita a placare gli animi per riportare la pace in famiglia. In giorni nei quali le pubblichedel mondo piovono sui reali inglesi e soprattutto all’indirizzo di casa dei principi del Galles, a lungo presi di mira da sfottò e gag che ironizzavano sulla scomparsa didal giorno di Natale trascorso e immortalato a Sandringham, tra i fratelli coltellidia miti consigli non se ne parla. Peggio, il tema, in questo caso, viaggia tra il Regno Unito e la California senza soluzione di continuità, in entrambe le direzioni. Da quando in febbraio, il principe ribelle ...