“Harry e Meghan lo vogliono da William” La loro richiesta dopo l’annuncio di Kate Middleton

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La settimana scorsaha rivelato di essersi sottoposta a un trattamento contro il cancro, scoperto in seguito a un intervento chirurgico all’addome a gennaio, che l’ha tenuta lontana da impegni e apparizioni pubbliche. Secondo una fonte reale, il principeè “estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, mal’intervento chirurgico di gennaio”.“ora più che mai è concentrato nel garantire a sua moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise”. Venerdì 22 marzo,, 42 anni, ha annunciato di avere un cancro in un video messaggio emozionante. ...