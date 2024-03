Hanno “pezzottato” la piattaforma anti-pezzotto dell’Agcom

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) . Piracy Shield, il sistema-pirateria studiato per bloccare gli indirizzi IP e oscurare gli streaming illegali. E’ successo l’indicibile: il codice sorgente è stato rubato e messo online su GitHub. Lo scrive Calcio e Finanza. “In particolare nei leak pubblicati si possono trovare dall’interfaccia utente ai modelli di dati, dalla gestione dello storage e filesystem, fino all’API e alla documentazione interna. Non è chiaro chi ci sia dietro al furto di dati, ma contro lasono state mosse accuse pes, con Piracy Shield definita come «uno strumento di censura nascosto come una soluzione alla pirateria»”, perché era accusato di bloccare anche IP legittimi. Per esempio Piracy Shield era accusato di aver bloccato “ben 15 indirizzi IP di Akamai, il Content Delivery Network più grande del mondo. Il suo coinvolgimento è stato ...