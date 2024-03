“Hanno giocato” Sberlone di Beatrice a Mirko e Perla | le parole risentite della grande sconfitta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Personaggi TV.Vatiero ha vinto la 17esima edizione delFratello, ma non solo, grazie al reality ha ritrovato l’amoresua vita:Brunetti. Nel corsofinale di lunedì finalmente c’è stato anche il tanto bacio tra i due ragazzi, scatenando i fan che nonmai creduto alla coppia dei Perletti. Ci sono voluti mesi e confronti, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. C’è però, chi non crede che questo amore sia vero.Luzzi non ha nascosto la sua perplessità mentre era nella casa e nemmeno ora che è fuori. Leggi anche:, cosa succede dopo il “GF”: ledi lei Leggi anche: “Mi sono fatta per dimagrire”. Isola, la clamorosa rivelazione dell’ex ...

