Guidare con la giacca | è pericoloso?

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nelle notti invernali, la temperatura scende considerevolmente e uscire da casa caldi e ben coperti per poi entrare nella nostra auto diventa un’esperienza piuttosto sgradevole, specialmente se abbiamo parcheggiato l’auto per strada, dove la sensazione di freddo è ancora più intensa. Di solito passano alcuni minuti e bisogna percorrere alcuni chilometri perché il motore raggiunga la sua temperatura di funzionamento e il riscaldamento riesca a scaldare l’aria all’interno del veicolo. Questo può portare molti conducenti a non togliersi laper, cosa che, secondo gli esperti di Parclick, può diventare pericolosa. Innanzitutto, se guidiamo con un capo molto spesso, questo può rendere la guida più difficile limitando i movimenti e riducendo anche la visibilità laterale del conducente, a causa delle voluminose falde o dei cappucci che ...