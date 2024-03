Gruppo Sorbino | tradizione e innovazione Una delle eccellenze del nostro territorio si racconta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) - Napoli, 27 Marzo 2024. Il settore del fashion maschile made in Italy, nel 2023 si è chiuso a 15 miliardi di euro di ricavi, un + 5% rispetto all'anno scorso, superando la media del settore, sinonimo di voglia di eleganza per i signori uomini. Tra i brand fautori di questa eccellenza c'è sicuramenteUomo, da 50 anni nel settore, una passione ereditata dal capostipite Giovannie proseguita dai figli Ciro, Modestino e Giuseppe, la trasformazione di una piccola realtà di bottega in un business proiettato al futuro. Il concetto di eleganza per loro si rispecchia nel pensiero della celebre “Coco Chanel”, che attribuisce alla semplicità la nota fondamentale di ogni vera eleganza e che il brand riversa nelle collezioni semplici ma diverse nello stile e nel design. L'azienda tiene molto alla sostenibilità, che si concretizza in ...