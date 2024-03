Gru perde il carico | operaio muore schiacciato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unè morto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, 27 marzo, a Fidenza (Parma). La vittima aveva 51 anni e lavorava in un cantiere per l'adeguamento sismico della scuola Collodi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ipotesi, una gru ha perso il...

Un Operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito ieri mattina in via della Pianta a La Spezia, nel quartiere del Canaletto, durante i lavori per costruire il raddoppio del parcheggio di fronte al ... (lanazione)

Tragedia nel porto di Napoli, marinaio perde la vita in un incidente - Un marinaio di 45 anni, Gaspare Davì, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro nel porto di Napoli. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di carico a bordo della nave Antares della G ...informazione